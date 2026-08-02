Incendi nei boschi del Vco, roghi ancora attivi in cinque diverse zone

Sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone del Verbano Cusio Ossola a causa degli incendi divampati su più fronti in seguito agli eventi temporaleschi delle scorse ore.

Le squadre di vigili del fuoco e Aib sono attualmente impegnate in cinque diverse zone: a Crevoladossola, le squadre di terra sono impegnate nella difesa di alcune baite sugli alpeggi. In Val Formazza, nella zona di Foppiano, è stato segnalato un punto di fumo, oggetto di verifiche e interventi da parte dei vigili del fuoco. Resta critica la situazione a Calasca, dove l’incendio sta interessando una prateria alpina in quota.

In Val Grande, a Pogallo (nel comune di Cossogno), proseguono gli interventi dei mezzi aerei, mentre in Valle Cannobina, sul monte Limidario, sono in corso attività di monitoraggio per alcune riprese dell’incendio che nei giorni scorsi era stato domato. A supporto delle operazioni sui diversi scenari sono attualmente impiegati mezzi aerei, tra cui Canadair ed elicotteri.

Infine, nella giornata di ieri, le squadre sono intervenute nel territorio di Trontano per un incendio di vegetazione raggiungibile via terra. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e delle squadre Aib ha consentito di domare rapidamente le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse all'area boschiva.