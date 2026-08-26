“Via Cassin”, all’Alpe Devero un spettacolo tra alpinismo, musica e storia

Le grandi imprese sulle montagne, ma anche le vicende personali, le inquietudini e le scelte di quattro protagonisti della storia dell’alpinismo. Sabato 29 agosto alle 17.00 il Rifugio Castiglioni all’Alpe Devero ospita “Via Cassin”, reading musicale con ingresso libero.

Lo spettacolo, della durata di circa 70 minuti, prende come sfondo la celebre Via Cassin sulla parete nord-est del Pizzo Badile per raccontare alcuni degli episodi meno conosciuti delle vite di Riccardo Cassin, Vittorio Ratti, Hermann Buhl e Guido Rossa. Quattro grandi alpinisti accomunati anche da percorsi personali segnati dall’impegno e da vicende che si intrecciano con la storia italiana del Novecento.

Tutti e quattro, almeno una volta, affrontarono la Via Cassin, ma il reading guarda soprattutto a ciò che accadde lontano dalle vette. Ratti si arruolò e morì da partigiano il giorno dopo la fine della guerra, mentre Cassin attraversò la Resistenza e continuò a dividersi tra fabbrica e alpinismo. Buhl affiancò alla vita familiare e al lavoro le sue imprese in alta quota, mentre Rossa, oltre che fortissimo alpinista, fu operaio e sindacalista e venne ucciso dalle Brigate Rosse.

La narrazione alterna momenti ironici e drammatici, intrecciando imprese alpinistiche, vicende personali e pagine della storia del dopoguerra con canzoni e musiche originali eseguite dal vivo.

La voce narrante è quella dell’autore Michele Riccardi, accompagnato dalle musiche di Alberto Della Vedova e Alessandro Giampieri. “Via Cassin” è già stato rappresentato tra il 2016 e il 2020 in diversi rifugi dell’arco alpino e dell’Appennino, oltre che in teatri e sedi del Cai.

L’appuntamento è dunque per sabato 29 agosto alle 17.00 al Rifugio E. Castiglioni, all’Alpe Devero. L’ingresso è libero; dopo lo spettacolo è inoltre possibile cenare e pernottare al rifugio previa prenotazione.