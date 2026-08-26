Un nuovo defibrillatore per la casa di riposo Massimo Lagostina di Omegna. È stato donato ieri pomeriggio, grazie alla collaborazione tra Pro Loco, Cantante della Solidarietà e Paolo Azzi. "Un presidio importante, che può fare la differenza nei momenti in cui ogni secondo conta, ma anche un simbolo concreto di attenzione e di responsabilità verso la nostra comunità. Sono particolarmente grato alla Pro Loco di Omegna per questo dono e per la vicinanza agli ospiti della nostra Casa di Riposo, con cui si è ormai consolidata una bellissima consuetudine: il pranzo del 7 dicembre, nella festa di Sant’Ambrogio e quello del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Oggi il grazie va alla Pro Loco, a Salvatore Ranieri e a Paolo Azzi (presidente di “Corriamo per un sorriso”)”, la sottolineatura del sindaco di Omegna Daniele Berio. Alla consegna erano presenti il presidente del Cda della Massimo Lagostina Attilio Smorgoni, la consigliera Franca Savia, il direttore Rino Bisca. “Un altro gesto concreto di vicinanza alla nostra realtà”, le sue parole.