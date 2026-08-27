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Antigorio | 27 agosto 2026, 16:35

Baceno sostiene i progetti scolastici: contributo da 1.400 euro

Il finanziamento del Comune per le attività di sci, musica, teatro e yoga rivolte agli alunni della primaria e dell'infanzia

Baceno sostiene i progetti scolastici: contributo da 1.400 euro

Il comune di Baceno ha deciso di sostenere  per il nuovo scolastico  l'ampliamento formativo proposto dall’Istituto Comprensivo Innocenzo IX di Baceno. Il contributo dell'amministratore servirà a progetti e laboratori di approfondimento con specialisti, destinati alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia.

Nel dettaglio i progetti della scuola primaria di Baceno saranno dedicati allo sport in particolare allo sci discesa e fondo  e alla musica  attraverso una convenzione  con la banda musicale. Per la scuola dell'infanzia si tratta invece di progetti che saranno dedicati al teatro e allo yoga. 

L'amministrazione ha deciso di finanziare l'iniziativa in considerazione della valenza sociale  inoltre  il contributo consentirà alle famiglie degli alunni di farsi carico di una minore quota di partecipazione. In totale il contributo del comune a parziale copertura dei progetti sarà di 1.400 euro. 

Mary Borri

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