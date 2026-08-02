Musica in Quota arriva all'Alpe La Gerbia con il Duo Pace Poli Cappelli

Fa tappa oggi all'Alpe La Gerbia, nel territorio di Premia, la ventesima edizione di Musica in Quota, che per la prima volta porta uno dei suoi concerti nella località a 1.580 metri di altitudine.

Protagonista della giornata sarà il Duo Pace Poli Cappelli, formato dai chitarristi Andrea Pace e Cristiano Poli Cappelli, che proporranno un recital costruito su un repertorio ricco di sfumature e valorizzato dal particolare dialogo tra i due strumenti.

L'escursione partirà alle 8 dalla frazione Passo di Premia e condurrà gli appassionati attraverso Salecchio Inferiore, Salecchio Superiore e Case Francoli fino alla sede del concerto. L'itinerario presenta un dislivello di 770 metri e un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza.

Per chi preferisce, sarà possibile usufruire anche dei punti ristoro presenti all'Alpe La Gerbia e al Rifugio Zum Gora.

Quello di oggi rappresenta il penultimo appuntamento della stagione prima del gran finale di giovedì 6 agosto, quando all'Alpe Casalavera salirà sul palco Omar Pedrini, protagonista dell'evento organizzato in collaborazione con Domobianca365.