Orridi di Uriezzo, terminati i controlli: riapre il percorso dopo lo stop per sicurezza

Torna accessibile l’Orrido Sud di Uriezzo, a Premia. Il sindaco Fausto Braito ha firmato l’ordinanza che revoca il precedente provvedimento di chiusura e interdizione dell’accesso all’area, disposto lo scorso 9 giugno a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di alcune fessurazioni su una porzione di versante sovrastante l’orrido.

La decisione era stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza dei numerosi visitatori che, soprattutto nel periodo estivo, frequentano il suggestivo percorso naturale. L’amministrazione aveva quindi disposto il divieto di transito all’interno dell’Orrido Sud in attesa di verifiche tecniche approfondite.

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una situazione invariata rispetto alle condizioni inizialmente rilevate e una sostanziale stabilità dei versanti sottoposti a controllo. Il rapporto fotografico delle ispezioni, trasmesso al Comune il 14 luglio, ha quindi consentito di superare le condizioni che avevano portato all’adozione dell’ordinanza.

Con il nuovo provvedimento viene quindi revocata la chiusura dell’area e disposta la rimozione della segnaletica di divieto di accesso e pericolo installata agli ingressi del percorso.