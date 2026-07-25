Crodo festeggia i 61 anni del ''Crodino''

Il Crodino compie 61 anni e Crodo lo ricorda con alcune iniziative.

‘’Lo scorso anno – dice Marco Mantovani del Centro Studi Ginocchi - abbiamo lanciato l'iniziativa "con Crodino conoscere Crodo" , che consiste nel far riscoprire angoli poco frequentati del nostro paese attraverso visite guidate da giovani del paese.

Abbiamo iniziato con il Santuario della Madonna del Divin Aiuto, che si trova in Via alla Ferrera, frutto del voto per grazia ricevuta dal sacerdote Don Francesco Guglielmi. Qui è narrata la collisione navale del 17 giugno 1841 tra il piroscafo Polluce che venne speronato dal Mongibello nei pressi dell'isola D'Elba, pare di proposito’’.

Quest'anno, invece, oltre a riaprire il Santuario, saranno organizzate visite ad uno dei più antichi oratori di Crodo, quello dedicato a San Giovanni Battista nei pressi della parrocchiale di Santo Stefano.

‘’Un Oratorio – spiga Mantovani - segnato pesantemente dalle alluvioni del torrente Alfenza degli anni 1753, 1755 e 1834. Ricco di pitture e banchi in noce con ai lati gli stalli, sempre in noce, delle Confraternite e dei Priori’’.

A questa iniziativa hanno aderito le associazioni "Uno sguardo un aiuto", quella degli "Alpini" e la stessa società Campari. Le guide sono i giovani Andrea Brustia e Lucia Benoni.

Il programma prevede per domenica 26 luglio alle 18 nella parrocchiale di Santo Stefano la messa in memoria delle maestranze defunte della Crodo, maestranze che dal 1931 al 1983 hanno accompagnato Piero Ginocchi nella sua avventura industriale. In particolare si ricorderà Maurizio Gozzelino, l’inventore del ‘Crodino’, morto di recente. Dopo la messa rinfresco nella sede dell’associazione Uno sguardo un aiuto, in collaborazione del gruppo Alpini di Crodo.

Martedì 28, giorno del compleanno del Crodino, alle 18 la messa nella parrocchiale a ricordo dei defunti del Centro Studi Ginocchi che celebra i 40 anni di attività- Dalle 16 alle 19, visite guidate all’oratorio di San Giovanni Battista e al Santuario dedicato alla Madonna del Divin Aiuto. Per l’occasione sarà acceso il forno da pane della famiglia Vitali-Dionigi. Il ricavato della vendita andrà alla Caritas.

Venerdì 31 luglio, ore 21, al Centro Studi Ginocchi, in collaborazione con la libreria Grossi di Domodossola, sarà presentato il libro ‘’Le miniere storiche della Val d’Ossola’’.