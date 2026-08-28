Controlli dei Nas, chiude il centro termale di Bognanco

Non solo lo stop alla bibitazione delle acque termali. Da ieri, a Bognanco ha chiuso i battenti anche il centro termale “Oniro”. La chiusura della piscina e del centro benessere è stata disposta tramite un’ordinanza del sindaco Mauro Valentini, in seguito a diversi controlli effettuati dai carabinieri Nas e dal dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Asl Vco.

L’attività del centro termale è dunque sospeso fino a nuova comunicazione. All’origine dell’ordinanza un controllo effettuato dai Nas il 29 giugno, dal quale erano emerse diverse criticità, in particolare la “inottemperanza alle prescrizioni igienico-sanitarie e documentali sul rischio legionellosi”. Al controllo dei carabinieri ha poi fatto seguito l’intervento dell’Asl.

Alla società che gestisce la struttura erano state dunque fornite le necessarie indicazioni, con un termine entro il quale le criticità emerse avrebbero dovuto essere risolte. Una soluzione, però, non è stata trovata e, di conseguenza, è scattato l’obbligo per il primo cittadino di emettere l’ordinanza di chiusura temporanea. La decisione, si legge nell’ordinanza stessa, si è resa necessaria poiché “tale grave omissione rappresenta una situazione di grave, concreto, attuale ed imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica, tenuto conto che la struttura ricettiva e termale è adibita ad uso pubblico e frequentata da un numero indeterminato di utenti ed ospiti”.