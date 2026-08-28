San Vito, a Omegna una serata tra Kartoonati e Davide Ballardini

La Festa di San Vito entra oggi nelle sue battute finali con un'altra giornata ricca di appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età. Musica, sport, iniziative per le famiglie e proposte gastronomiche accompagneranno residenti e visitatori nel centro di Omegna, che continua a essere il cuore della manifestazione.

Tra gli appuntamenti della serata, alle 19.30 sul palco centrale della Festa di San Vito arriva Davide Ballardini, allenatore con una lunga esperienza in Serie A. L'incontro, dal titolo “A bordocampo con Davide Ballardini”, vedrà il tecnico dialogare con i giornalisti Nicola Binda e Daniele Piovera.

Alle 21.30 in Largo Cobianchi spazio invece al concerto dei Kartoonati, gruppo che porterà sul palco uno spettacolo dedicato alle più celebri sigle dei cartoni animati. Un repertorio capace di far cantare e divertire grandi e piccoli, ripercorrendo le colonne sonore che hanno accompagnato l'infanzia di diverse generazioni. La giornata offrirà spazio anche allo sport con la presentazione ufficiale dell'Omegna Calcio, occasione per conoscere la squadra e lo staff che affronteranno la nuova stagione davanti ai tifosi e alla città.

Proseguono inoltre gli appuntamenti di San Vito Bimbi, con laboratori, giochi e attività dedicate ai più piccoli, così come gli incontri del Salotto di Diderot. Per tutta la giornata saranno aperte anche la Fiera del Lago e delle Valli del Cusio, l'Omegna Lake Food e la Cittadella del Gusto, che continueranno a offrire ai visitatori prodotti del territorio e specialità gastronomiche.