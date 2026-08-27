Domodossola, ultima serata dei “Giovedì nel Borgo”: in piazza Mercato i Road Lights

Ultimo appuntamento questa sera, giovedì 27 agosto, con i “Giovedì nel Borgo”, la rassegna che durante l'estate ha animato il centro di Domodossola con musica, spettacoli e iniziative dedicate anche ai più piccoli. Dopo la conclusione del calendario originariamente prevista per il 20 agosto, la manifestazione torna per una serata di recupero.

Il programma prenderà il via già nel pomeriggio. Alle 16.30 in Cappella Mellerio è previsto il laboratorio con Aurélie Bou, secondo appuntamento di “La casa delle api”, dedicato alla preparazione dell'apiario.

La serata si sposterà poi in piazza Mercato, dove dalle 21.00 è in programma la baby dance con Giorgia Scarafile. A seguire spazio alla musica con i Road Lights, la formazione che aveva aperto la rassegna lo scorso 25 giugno e che tornerà così sul palco per chiudere l'estate dei “Giovedì nel Borgo”.

In caso di maltempo il concerto dei Road Lights sarà trasferito in Cappella Mellerio, dove verrà proposto in versione acustica.

La serata conclude il percorso estivo organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Domodossola in collaborazione con Associazione Karma, che tra giugno e agosto ha portato nel Borgo della Cultura concerti, baby dance, laboratori e spettacoli per famiglie.