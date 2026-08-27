"Maria donna dello Spirito": torna la tradizionale processione walser

Il 5 settembre si svolgerà la processione Walser “Maria Donna dello Spirito”. Maria è definita "donna dello Spirito" perché la sua intera esistenza è plasmata e abitata dall'azione dello Spirito Santo, a partire dal concepimento verginale di Gesù nell'Annunciazione fino alla nascita della Chiesa nel Cenacolo a Pentecoste.

La processione è organizzata dalle parrocchie di San Michele e San Rocco parte dalla chiesa della Beata Vergine Maria Assunta a Salecchio per giungere al Santuario della Visitazione di Maria ad Antillone.

Il ritrovo per la partenza è alle 7.00 nella chiesa di Salecchio le tappe sono: alle 8.00 all'oratorio San Giuseppe a Salecchio Superiore, alle 8.30 alla cappella della Beata Vergine del Rosario a Casa Francoli, alle 9.00 all'oratorio Sant'Antonio all'alpe Vova, alle 9.30 alla cappella Picanzolo alle 11.30 è previsto l'arrivo all'oratorio di Antillone dove sarà celebrata la messa. Al termine sarà attivo da parte degli alpini di Formazza un punto di ristoro.

Il tema del pellegrinaggio è la speranza già punto di riferimento delle scorse edizioni attraverso la figura di Maria. Per informazioni è possibile contattare Michele 348.0974485 oppure don Aldo 3488959034.