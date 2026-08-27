“End of Summer” a Macugnaga: musica, griglia e dj set ai piedi del Monte Rosa

Due giornate all’insegna della natura, della gastronomia e della musica per salutare l’estate nella conca di Macugnaga. Venerdì 28 e sabato 29 agosto l’Area Feste presso il Pattinaggio ospiterà “End of Summer”, evento promosso e organizzato dal Gruppo Giovani Macugnaga in collaborazione con Emergenza Cocktail e l’Agriturismo Quark.

Il programma prende il via venerdì 28 agosto, giornata in cui sarà possibile partecipare alla passeggiata a cavallo organizzata con l’Agriturismo Quark, proposta al costo di 50 euro comprensivi di pizza e bibita o birra. Dalle ore 19:00 aprirà la cucina con servizio di pizza e grigliata, mentre a partire dalle ore 22:00 la serata entrerà nel vivo a ritmo di musica con il dj set di DJ Zaro.

Sabato 29 agosto la festa proseguirà sia a tavola che sui sentieri. Si ripartirà già a mezzogiorno con il pranzo a base di grigliata e fritto misto. Nel corso della giornata tornerà l’appuntamento con l’escursione a cavallo insieme all’Agriturismo Quark, abbinata in questo caso alla paella con birra, bibita o sangria al costo di 55 euro. Dalle ore 19:00 spazio alla cena a base di griglia e paella accompagnata dalla musica dal vivo dei Road Lights, prima del gran finale a partire dalle ore 22:30 con il dj set di DJ Chris and Fly.