Tragedia in valle Antrona, sabato l’ultimo saluto a Sandro e Antonella

Sarà celebrato insieme l’ultimo saluto a Sandro Muscinelli e Antonella Pagliarani, le due vittime del tragico incidente aereo avvenuto mercoledì mattina in valle Antrona.

I funerali si terranno sabato 29 agosto, alle 11, nella chiesa di Santa Margherita a Premeno, paese nel quale Muscinelli viveva da tempo. Una cerimonia congiunta, voluta dai familiari, per accompagnare nell’ultimo viaggio il 62enne e la 63enne, originaria di Cesena e residente nel Milanese.

Fino alle prime ore di sabato le salme resteranno alla casa funeraria Pelgantini, in via Leonardo da Vinci al Croppo di Trontano. Successivamente saranno trasferite a Premeno per la celebrazione delle esequie.

La tragedia si è consumata mercoledì 26 agosto nella zona della diga di Campliccioli. Muscinelli e Pagliarani stavano sorvolando la valle Antrona a bordo di un autogiro decollato dalla pista di Megolo quando il piccolo velivolo, mentre si trovava a bassa quota, ha urtato i cavi della funivia di servizio della centrale idroelettrica ed è precipitato.

Ad attenderli nella zona di Campliccioli c'era un gruppo di amici, tra i quali anche il compagno di Pagliarani e fratello di Muscinelli.

Intanto proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’area dello schianto, ai piedi della diga, è stata posta sotto sequestro dalla magistratura e le indagini sono affidate ai finanzieri del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Domodossola.

Ma sabato l’attenzione si sposterà soprattutto a Premeno e nella piccola comunità di Pollino, dove Muscinelli aveva scelto di vivere ormai da una ventina d’anni. Alle 11 familiari, amici e conoscenti si ritroveranno nella chiesa di Santa Margherita per l’ultimo saluto alle due vittime della tragedia della valle Antrona.