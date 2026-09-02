Santa Maria Maggiore, prosegue la riqualificazione degli impianti sportivi

Prosegue a Santa Maria Maggiore il percorso di riqualificazione e potenziamento dell’area sportiva della Pineta. Dopo le prime fasi avviate negli anni scorsi, il comune ha dato seguito all’intervento con l’apertura del lotto C, dedicato alle opere prefabbricate. Gli interventi sono stati affidati alla ditta Galloppini Legnami, per un costo di circa 124mila euro.

Il progetto, firmato dall’architetto Piero Piana e finanziato anche tramite il bando ICS Sport Missione Comune, rientra nel più ampio piano di miglioramento delle strutture sportive comunali. La spesa complessiva prevista, pari a 140.496,40 euro, trova copertura nel bilancio comunale 2026–2028.

Con l’avvio del nuovo lotto, la Pineta compie un ulteriore passo verso una proposta sportiva più moderna, accessibile e capace di rispondere alle esigenze di residenti, associazioni e giovani del territorio.