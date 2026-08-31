La Vigezzo si prepara al 43esimo Raduno Internazionale dello Spazzacamino

Anche quest’anno Santa Maria Maggiore si prepara ad ospitare il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, che al 1982 accoglie spazzacamini che da ogni angolo del pianeta giungono in Valle Vigezzo con i loro attrezzi del mestiere, i volti scuri di fuliggine e gli abiti di lavoro tradizionali, per celebrare un mestiere che proprio in questa piccola vallata alpina ha le radici più profonde.

Giunto alla 43esima edizione, il Raduno Internazionale dello Spazzacamino è organizzato dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore: da venerdì 4 a lunedì 7 settembre la Valle Vigezzo, già conosciuta sulle carte geografiche del 1500 come “Valle degli spazzacamini”, sarà la cornice di una serie di appuntamenti che richiamano ad ogni edizione migliaia di turisti e visitatori, desiderosi di entrare in contatto con un mondo antico e affascinante oltre che con la vera storia dei numerosi uomini neri – adulti ma anche bambini – che da qui partirono emigrando verso il Nord Europa. L'evento rappresenta infatti un viaggio emozionale alla (ri)scoperta di un mestiere che affonda le proprie radici in un lontano passato e un'opera di valorizzazione di una professione ormai indispensabile anche nel mondo moderno. Senza mai dimenticare però le pagine oscure dello sfruttamento che hanno caratterizzato una buona parte del grande libro scritto dagli uomini neri.

Per la 43esima edizione del Raduno Internazionale saranno oltre 1400 gli spazzacamini che, in abito da lavoro (tutti neri, tranne quelli della delegazione olandese, che sfilano da sempre con la propria divisa di un candido bianco) e muniti di attrezzi del mestiere, con i volti sporchi di fuliggine, torneranno nel capoluogo della Valle Vigezzo per la tradizionale, vivace e coloratissima parata che prenderà avvio alle 10.00 di domenica 6 settembre. Un evento in grado di unire popoli e culture, una manifestazione corale che dovrà però rinunciare ancora una volta alla presenza di Russia, Lituania, Ucraina e Moldavia, a ricordare quanto il conflitto alle porte dell'Europa non cessi di compromettere la pace nel Vecchio Continente. Nonostante queste defezioni, il Raduno potrà contare su un numero importante di partecipanti: tra le nazioni con più uomini neri in parata la Germania (da anni la compagine più numerosa), la vicina Svizzera, e poi Danimarca, Svezia e Austria. Non mancherà la consueta delegazione di “Chimney Sweeps” dagli Stati Uniti d'America, mentre per il primo anno due rappresentative arriveranno anche dal Montenegro e dalla Macedonia del Nord.

L’appuntamento clou di ogni edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino è infatti la grande parata della domenica mattina: le varie delegazioni – alternate a gruppi e bandelle musicali – sfileranno attraverso le vie di Santa Maria Maggiore, passando dalla suggestiva Piazza Risorgimento, dove verranno presentate a pubblico ed autorità. Quest'anno, per la prima volta nella storia del Raduno, ad aprire il corteo sarà lo scenografico Gruppo Folkloristico Frustatori di Ferno (VA) il cui spettacolo affascina per l'abile “gioco” di fruste – con il ciocchino (il punto terminale della frusta) che supera il muro del suono producendo schiocchi secchi e netti – che richiama l’antica usanza dei carrettieri di far schioccare le loro fruste per attirare l’attenzione degli animali da traino. La sfilata terminerà con la rievocazione storica della pulitura dei camini in Piazza Risorgimento. Il tetto del Centro Culturale Vecchio Municipio e quello di Villa Antonia, sede del comune di Santa Maria Maggiore, si popoleranno di spazzacamini che, con gli antichi attrezzi del mestiere rievocheranno i rüsca di un tempo. E nell’aria riecheggerà il Taròm, il gergo dello spazzacamino.

Di seguito il programma completo dell’evento:

Venerdì 4 settembre: alle 15.00 nel parco di Villa Antonia la proiezione “Ricordiamo i Raduni passati”. Dalle 18.30 prende il via la “Notte Nera” con l’apertura del punto ristoro. Alle 22.00 concerto degli Yabadabadu. La festa proseguirà fino a tarda sera; lo spettacolo pirotecnico inizialmente in programma è annullato a causa del rischio incendi.

Sabato 5 settembre: alle 10.30 a Malesco l’omaggio floreale al monumento allo spazzacamino. Alle 15.00 a Druogno sfilata nel centro storico e alle 18.00 la mesa. Alle 18.30 si torna a Santa Maria Maggiore per l’apertura del punto ristoro e una serata di musica con dj Andy.

Domenica 6 settembre: dalle 10.00 la grande sfilata degli spazzacamini. Alle 11.30 l’apertura del punto ristoro nel parco di Villa Antonia, dove alle 16.00 si tiene il concerto dei Giovani Musicisti Ossolani e alle 17.00 interviste, premiazioni e ricordi degli spazzacamini.

Lunedì 7 settembre: gli spazzacamini in gita a Orta San Giulio; alle 16.00 sfilata nel centro storico.

L'edizione 2026 è realizzata con il prezioso sostegno dell'assessorato alla cultura della regione Piemonte, del museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo, con il contributo di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Fondazione Bpn per il territorio e con la collaborazione dell'Associazione Musei dell'Ossola, dei comuni della Valle Vigezzo, del comune di Orta San Giulio, del Gruppo Aib della Valle Vigezzo.