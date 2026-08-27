Val Grande, scattano le ricerche per due escursionisti: non hanno fatto rientro

Sono scattate nella serata di oggi, giovedì 27 agosto, le ricerche di due escursionisti che non hanno fatto rientro dopo un’escursione in Val Grande.

Secondo le prime informazioni, i due avevano raggiunto il bivacco de La Piana e nella giornata di oggi avrebbero dovuto proseguire il loro itinerario per uscire dalla Val Grande, dalla Val Loana o dalla Val Rossa.

A far scattare l’allarme è stata la moglie di uno dei due escursionisti: non avendo più ricevuto notizie e non risultando i due ancora rientrati dalla traversata, ha contattato i soccorsi.

Sono state quindi immediatamente attivate le operazioni di ricerca. Sul campo stanno intervenendo gli uomini della stazione del Soccorso Alpino della Valle Vigezzo, insieme ai soccorritori della stazione di Domodossola e ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).

Le ricerche sono in corso e al momento i due escursionisti non sono ancora stati rintracciati.