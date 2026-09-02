Melezzo celebra l'oratorio della Madonna di Caravaggio VIDEO

Il 29 e il 30 agosto l'oratorio privato di Melezzo dedicato alla Madonna di Caravaggio è stato aperto alla comunità in occasione dell'anniversario della sua consacrazione regalando al pubblico eventi che sono stati un connubio tra arte, musica e spiritualità.

Nel 2007 la famiglia De Gaudenzi - Valterio acquistò l'oratorio contestualmente all'abitazione. Lo scorso anno sempre ad agosto vi fu l'inaugurazione del restauro dell'oratorio quest'anno il 29 è stata celebrata da don Luigi Preioni la messa animata da Martina Stefanoni al flauto traverso e il 30 si è svolto un concerto tenuto dalla cantautrice e chitarrista Marilena Anzini con l’ensemble vocale femminile Ciwicé e il bassista Michele Tacchi.

Nella splendida cornice dell'oratorio Anzini e il suo gruppo con le loro armonie raffinate e una gestualità scenica elegante e coinvolgente hanno emozionato ed incantato il pubblico presente in un percorso musicale dal forte impatto evocativo tra sonorità intime e atmosfere spirituali.

“Abbiamo deciso di chiamare il gruppo per quest'evento – ha detto introducendo il concerto Flora Valterio - dopo averlo ascoltato a maggio al Caveau di Domocentro a Domodossola. “Chi canta prega due volte” diceva Sant'Agostino e le loro canzoni sono un invito alla riflessione interiore e alla pace”. La serata di canto è stata così anche l'occasione per un un momento di raccoglimento con gli occhi del pubblico ora rivolti all'ensamble ora rivolti al quadro che riproduce l'apparizione della Madonna di Caravaggio.

Ai Trontanesi si sono unite anche anche alcune persone di Domodossola e dintorni. L'edificio di culto, privato aperto alla comunità, è stato costruito nel 1707 per volontà dei fratelli Romerio di Re. Ispirati dal culto della Madonna di Caravaggio. Nel corso dei secoli l'oratorio ha visto l'avvicendamento di diverse famiglie tra cui gli Azari, i Maffei e infine De Gaudenzi -Valterio.

Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza del gruppo folk di Trontano, il presidente della Proloco Ettore Antonietti. Per l'amministrazione comunale era presente l'assessore Adriano Viscardi. La manifestazione si è conclusa con un rinfresco nel giardino della villa.