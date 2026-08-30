Sgamelàa d’Vigezz, oggi si corre la 53ª edizione

È il giorno della Sgamelàa d’Vigezz. Oggi, domenica 30 agosto, torna una delle manifestazioni sportive più longeve della Valle Vigezzo, giunta alla sua 53ª edizione.

Alle 10 partiranno contemporaneamente la classica di 25 chilometri dal Centro Polifunzionale di Santa Maria Maggiore e la prova di 10 chilometri da piazza Santuario a Re. Per raggiungere quest'ultima partenza è previsto anche un servizio di navetta gratuita. Alle 10.30 toccherà invece al Minigiro di 3 chilometri nella pineta di Santa Maria Maggiore, dedicato anche ai più giovani.

Il percorso più lungo attraverserà tutti i sette comuni vigezzini, alternando piste ciclabili, strade dei borghi, sentieri e prati. Lungo il tracciato saranno presenti punti ristoro, mentre all'arrivo sarà allestita un'area dedicata ai partecipanti.

C'è tempo ancora questa mattina per partecipare: le iscrizioni resteranno aperte fino alle 9.30 presso la segreteria organizzativa al Centro Polifunzionale di Santa Maria Maggiore, attiva dalle 7.30 anche per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara.

La Sgamelàa chiude inoltre l'edizione 2026 di “Corri in Vigezzo”, il circuito che durante l'estate ha coinvolto quasi 1.500 partecipanti nelle diverse manifestazioni organizzate in valle.