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Calcio | 03 settembre 2026, 10:47

La Juve Domo al Memorial Fratelli Allesina, il Gozzano vince il triangolare

I rossoblù superano Arona e ossolani nella serata dedicata al ricordo di Renzo, Alberto e Giancarlo Allesina

Una serata speciale, che costituisce un appuntamento irrinunciabile e significativo nel mondo del calcio dilettantistico locale. Ieri sera a Gozzano è andato in scena il Memorial Fratelli Allesina, dedicato al ricordo di Renzo, Alberto e Giancarlo.

Il successo è andato ovviamente ai rossoblu, che hanno prima superato 1-0 l'Arona e poi per 3-0 la Juve Domo, che in precedenza aveva sconfitto i lacuali nel primo incontro del triangolare.

Tra la prima e la seconda partita, è stata presentata ufficialmente ai tifosi la squadra allenata da Max Guidetti, ormai pronta al debutto ufficiale, domenica prossima in casa con il Lascaris.

Daniele Piovera

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