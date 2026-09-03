La Juve Domo al Memorial Fratelli Allesina, il Gozzano vince il triangolare

Una serata speciale, che costituisce un appuntamento irrinunciabile e significativo nel mondo del calcio dilettantistico locale. Ieri sera a Gozzano è andato in scena il Memorial Fratelli Allesina, dedicato al ricordo di Renzo, Alberto e Giancarlo.

Il successo è andato ovviamente ai rossoblu, che hanno prima superato 1-0 l'Arona e poi per 3-0 la Juve Domo, che in precedenza aveva sconfitto i lacuali nel primo incontro del triangolare.

Tra la prima e la seconda partita, è stata presentata ufficialmente ai tifosi la squadra allenata da Max Guidetti, ormai pronta al debutto ufficiale, domenica prossima in casa con il Lascaris.