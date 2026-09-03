San Gaudenzio, a Vallesone due giorni tra tradizione, arte e festa

A Vallesone, frazione montana di Domodossola, la parrocchia di Domodossola e gli Amici di Vallesone hanno predisposto un ricco programma per la festa patronale di San Gaudenzio, in programma il 5 e 6 settembre.

Saranno due giorni dedicati alla fede, alla tradizione, all'arte e a momenti di convivialità. Sabato 5 settembre, alle 17.30, sarà inaugurata la mostra di pittura "Incontri", nella quale esporranno le loro opere gli artisti Sergio Franzini "Franz" e Dora Baumann. L'inaugurazione sarà accompagnata dalle musiche di Marta Festinoni e, a seguire, sarà offerto un aperitivo. La mostra sarà poi visitabile fino all'11 ottobre, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18.

Domenica 6 settembre, alle 10.30, sarà celebrata la messa in onore di San Gaudenzio, con la tradizionale offerta delle candele. Al termine della celebrazione saranno distribuiti i pani benedetti di San Gaudenzio e si terrà l'incanto delle offerte. Un altro appuntamento religioso è previsto alle 15 con i vespri.

Per i più piccoli ci saranno le baby olimpiadi. Le iscrizioni e la formazione delle squadre sono previste alle 11.30 e saranno seguite da un incontro speciale con Giovanni Battaini, istruttore di scherma, pensato per avvicinare bambini e ragazzi a questa disciplina.

Alle 12 è in programma il pranzo sotto il tendone, accompagnato dalla musica della fisarmonica. Alle 14.30 prenderanno il via le gare delle baby olimpiadi, mentre alle 16.30 sono previste la merenda e le premiazioni.

A Vallesone è presente anche un antico forno comunitario che, in occasione della festa, sarà rimesso in funzione: sarà così possibile gustare il pane fresco appena sfornato.