Sulla Via Stockalper con i someggiatori, la carovana parte verso Domodossola

Un viaggio lento lungo gli antichi percorsi che per secoli hanno collegato la Svizzera e l’Ossola. Oggi, giovedì 3 settembre, prende il via “Simplon Säumer”, il passaggio della carovana di someggiatori lungo la storica Via Stockalper.

Il percorso accompagna uomini e animali attraverso le frazioni di Bognanco, seguendo le antiche mulattiere utilizzate un tempo da mercanti e viaggiatori. La prima tappa conduce dal Passo del Monscera all’Alpe Gomba, in valle Bognanco, mentre domani, venerdì 4 settembre, la carovana proseguirà verso Domodossola.

A guidare il gruppo è Peter Gschwend, presidente dei someggiatori del Sempione, insieme a Simone Amacher, responsabile degli animali da soma, e Rolf Gruber, guida con esperienza sui sentieri internazionali che collegano Svizzera e Italia.

L'arrivo a Domodossola, in piazza Mercato, è previsto venerdì 4 settembre intorno alle 17.30.