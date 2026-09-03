Musica in quota sale all’Alpe Incino con i ritmi del Brasile

La musica brasiliana incontra le montagne della Valle Anzasca per il nuovo appuntamento di Musica in quota. Domenica 6 settembre la ventesima edizione della rassegna raggiungerà per la prima volta l’Alpe Incino, nel territorio di Calasca Castiglione, dove alle 11.30 si esibirà il Feminina Trio.

La formazione, composta da Priscila Ribas alla voce, Marlise Goidanich al violoncello e Paulo Zannol alla chitarra, porterà in quota il progetto “Brazilian women’s music”, dedicato alla produzione musicale femminile brasiliana. Il repertorio attraverserà bossa nova, samba, Brazilian jazz, chorinho e baião, proponendo composizioni di artiste e autrici come Rosa Passos, Joyce Moreno, Ivone Lara, Chiquinha Gonzaga, Marisa Monte, Adriana Calcanhotto, Leci Brandão e Dolores Duran.

A fare da scenario al concerto sarà l’Alpe Incino, a circa 1.100 metri di quota, balcone naturale affacciato sul Monte Rosa e sulla Valle Anzasca. Per raggiungerlo il ritrovo è fissato alle 9.15 ad Antrogna, frazione di Calasca Castiglione. Da qui partirà l’itinerario che, passando per l’Alpe Cascinolo, conduce alla meta in circa un’ora e 45 minuti. Il dislivello è di 540 metri.

L’escursione dovrà essere affrontata in autonomia, mentre alla partenza saranno presenti le Guide ufficiali delle Aree Protette Valsesia per fornire assistenza e indicazioni. È previsto il pranzo al sacco, con la possibilità di usufruire anche del ristoro organizzato dal Comitato Alpe Incino. In caso di maltempo sia l’escursione sia il concerto saranno annullati.

Quello in Valle Anzasca apre l’ultimo mese della ventesima edizione di Musica in quota. Dopo l’Alpe Incino, la rassegna proseguirà il 13 settembre all’Alpe Loccia, per poi concludersi il 20 settembre al Santuario di San Bernardo nell’Oasi Zegna, nel Biellese.