Da Salecchio ad Antillone, torna la tradizionale processione Walser

Torna sabato 5 settembre la tradizionale processione Walser "Maria Donna dello Spirito – Walser Chritzgang, Maria Wib fam Geischt", promossa dalle parrocchie di San Michele e San Rocco di Premia. Il pellegrinaggio partirà dalla chiesa della Beata Vergine Maria Assunta di Salecchio Inferiore e raggiungerà il Santuario della Visitazione di Maria ad Antillone, in Formazza.

Il tema centrale sarà ancora una volta quello della Speranza, attraverso la figura di Maria. Il ritrovo è fissato alle 7 alla chiesa di Salecchio Inferiore, da dove i fedeli partiranno insieme al sacerdote.

Ad aprire la processione sarà la statua della Madonna della Pietà di Salecchio, realizzata recentemente in memoria dell'antica statua gotica che un tempo veniva portata in spalla dai confratelli durante le processioni e che fu trafugata negli anni passati.

Il percorso toccherà diversi luoghi legati alla devozione e alla storia della valle. Sono previste soste a Salecchio Superiore, Casa Francoli, Alpe Vova e Picanzolo, prima di raggiungere il Santuario della Visitazione di Maria ad Antillone, dove sarà celebrata la messa.

Il santuario è stato interessato negli ultimi anni da importanti lavori di restauro, conclusi con la solenne inaugurazione del 10 luglio 2022. Il pellegrinaggio offrirà quindi anche l'occasione per riscoprire le opere conservate al suo interno.

Al termine della celebrazione sarà possibile fermarsi ad Antillone per un momento conviviale con il servizio di ristoro curato dal Gruppo Alpini e dalla parrocchia di Formazza.

La processione richiama una tradizione che affonda le proprie radici nei secoli. Già tra il Cinquecento e il Seicento l'oratorio di Antillone era meta di pellegrinaggi provenienti dai paesi vicini e dalle valli svizzere. Processioni raggiungevano il luogo di culto anche dalle comunità Walser di Bosco Gurin, Salecchio e Agaro, mantenendo vivo il legame con le popolazioni che dal Vallese, a partire dal XIII secolo, colonizzarono le montagne della Valle Antigorio e Formazza.

L'appuntamento del 5 settembre sarà dunque un'occasione per ripercorrere gli antichi sentieri della fede e riscoprire, insieme alla devozione popolare, il patrimonio storico e naturale dell'Alta Ossola.

In caso di maltempo la processione sarà rinviata a data da destinarsi. Per informazioni e per comunicare la presenza al ristoro è possibile contattare Michele al 348 0974485 oppure don Aldo al 348 8959034.