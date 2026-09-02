Formazza celebra le tradizioni con la Walser Hapfla Fest

È in programma per sabato 26 e domenica 27 settembre la nuova edizione della Walser Hapfla Fest, manifestazione promossa dalla Pro Loco di Formazza in scena a Valdo per celebrare la tradizione walser.

Si inizia nella giornata di sabato con le “Case walser aperte”: i visitatori avranno la possibilità di ammirare le caratteristiche abitazioni, con menu dedicati ai piatti della tradizione. È richiesta la prenotazione al numero 338 6924418.

Domenica, invece, presso l’area feste di Valdo una giornata di condivisione: dalle 10.00 alle 17.00 i ristoratori e i produttori locali proporranno numerose specialità del territorio. Il pranzo sarà servito a partire dalle 12.00. Protagonisti saranno gli gnocchi di patate preparati a mano dalle “gnocchine” della valle.