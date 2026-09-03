Seconda tappa del Terre di Mezzo Tour, da Cuzzago a Bracchio con Cristina Noacco

Prosegue sabato 5 settembre il Terre di Mezzo Tour con la sua seconda tappa, un itinerario a piedi da Cuzzago di Premosello Chiovenda a Bracchio di Mergozzo, accompagnato dalle parole e dai racconti della scrittrice Cristina Noacco.

Il ritrovo è fissato alle 8.45 a Cuzzago, in piazza Municipio, nella sede del Museo Latteria Turnaria, dove è prevista una breve presentazione dell'autrice. La partenza è in programma alle 9.00. Durante il cammino saranno proposte alcune letture tratte dai racconti di Noacco.

L'escursione si sviluppa su 11,6 chilometri, con un tempo di percorrenza di circa tre ore e un dislivello di +170/-70 metri. Il percorso è classificato di difficoltà E, escursionistica. La quota di partecipazione è di 10 euro, comprensiva di guide e navetta, mentre per i soci la partecipazione è gratuita.

Dopo la pausa pranzo, la giornata proseguirà alle 14.45 a Bracchio, nell'ex Asilo, con la presentazione del libro "Acque Vive. La Via dei fiumi in Friuli Venezia Giulia" di Cristina Noacco. Il volume racconta un viaggio da Sappada a Trieste seguendo i corsi d'acqua, tra natura, storia, testimonianze e poesie.