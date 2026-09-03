Masera al lavoro per un nuovo impianto di videosorveglianza

Il comune di Masera intende potenziare gli impianti di videosorveglianza del territorio comunale e ha aderito ad un bando del Ministero delle Infrastrutture presentando un progetto alla Prefettura del Vco. La quota di partecipazione al cofinanziamento a carico del comune di Masera è di 23.430 euro e corrispondente al 55% del costo totale, che è di 42.600 euro.

“Già lo scorso anno abbiamo partecipato al bando - spiega il sindaco Norma Bianchi - ma non abbiamo ottenuto il finanziamento. Quest'anno abbiamo aumentato la percentuale di compartecipazione Si tratta di un potenziamento dell'impianto di videosorveglianza con l'installazione di telecamere al campo sportivo, al parco giochi e all'ingesso nord del paese. Il controllo del territorio – prosegue – è fondamentale per ridurre fenomeni di microcriminalità e per incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. Spesso abbiamo problemi di abbandono di rifiuti e di atti vandalici. Speriamo nell'ottenimento del contributo, ma in ogni caso investiremo comunque la quota stanziata per il progetto”.