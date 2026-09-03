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Ossola | 03 settembre 2026, 09:15

Masera al lavoro per un nuovo impianto di videosorveglianza

Il comune ha partecipato ad un bando per ottenere il finanziamento necessario

Masera al lavoro per un nuovo impianto di videosorveglianza

Il comune di Masera intende potenziare gli impianti di videosorveglianza del territorio comunale e ha aderito ad un bando del Ministero delle Infrastrutture  presentando un progetto alla Prefettura del Vco. La quota di partecipazione al cofinanziamento a carico del comune di Masera è di 23.430 euro e corrispondente al 55% del costo totale, che è di 42.600 euro.

“Già lo scorso anno abbiamo partecipato al bando - spiega il sindaco Norma Bianchi - ma non abbiamo ottenuto il finanziamento. Quest'anno abbiamo aumentato la percentuale di compartecipazione  Si tratta di un potenziamento dell'impianto di videosorveglianza con l'installazione di telecamere al campo sportivo, al parco giochi e all'ingesso nord del paese. Il controllo del territorio – prosegue – è fondamentale per ridurre fenomeni di microcriminalità e per incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. Spesso abbiamo problemi di abbandono di rifiuti e di atti vandalici. Speriamo nell'ottenimento del contributo, ma in ogni caso investiremo comunque la quota stanziata per il progetto”.

Mary Borri

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