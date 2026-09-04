Caldo in aumento in Piemonte, temperature estive fino a lunedì: punte oltre i 35 gradi

L’estate eccezionalmente calda del 2026 sembra non voler lasciare spazio all’autunno. Anche nei primi giorni di settembre il **Piemonte dovrà fare i conti con temperature decisamente superiori alla norma**, con un nuovo aumento del caldo previsto nelle prossime ore.

Secondo le indicazioni di **Arpa Piemonte**, una nuova espansione dell’alta pressione di origine subtropicale sta convogliando aria calda verso la regione, garantendo condizioni prevalentemente stabili e soleggiate e determinando un graduale e significativo aumento delle temperature.

Tra venerdì e domenica, sulle pianure piemontesi, le massime potranno superare i 34-35 gradi, valori particolarmente elevati per il periodo. Il caldo si farà sentire anche in montagna: nella giornata di sabato lo zero termico potrebbe raggiungere quota 4.800-4.900 metri.

L'aumento delle temperature avrà conseguenze anche sul disagio bioclimatico. Già nella giornata di oggi è previsto un **livello moderato, indicato con il colore arancione, in gran parte dei capoluoghi piemontesi**. Arpa invita quindi a consultare nei prossimi giorni il bollettino dedicato alle ondate di calore, vista la possibilità di un ulteriore peggioramento delle condizioni.

Un primo cambiamento potrebbe arrivare da domenica, quando il graduale avvicinamento di aria più umida e relativamente fresca proveniente dall'Atlantico dovrebbe iniziare a indebolire l'alta pressione, favorendo un lieve calo delle temperature.

La svolta più significativa potrebbe però verificarsi da mercoledì, con il possibile transito di una perturbazione sul Piemonte e una diminuzione più marcata delle temperature.

Si tratta tuttavia di una tendenza che, sottolinea Arpa Piemonte, dovrà essere confermata dai bollettini meteorologici dei prossimi giorni.