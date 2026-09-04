Ancora nessuna traccia di Lucio Zambonini: ricerche sospese, si riprende domani

Si chiude senza esito la giornata di ricerche di Lucio Zambonini, il pescatore disperso nella zona di Ceppo Morelli. Le operazioni sono proseguite per tutta la giornata di venerdì 4 settembre e saranno sospese con il calare della sera, per poi riprendere nella mattinata di sabato.

Un importante dispiegamento di uomini e mezzi ha interessato in particolare la zona del Rio Mondelli e dei rii laterali. Nel corso della giornata sono stati utilizzati gli elicotteri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, oltre ai droni impiegati per controllare dall’alto le aree più difficili da raggiungere.

Le ricerche si sono concentrate soprattutto lungo i corsi d’acqua sulla base delle informazioni disponibili: Zambonini aveva infatti fatto sapere di essere diretto a pescare e aveva con sé le canne da pesca.

Sul terreno hanno operato anche le unità cinofile dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. È stata inoltre attivata un’unità con un cane specializzato nella ricerca di tracce, impegnata nelle operazioni fino alle ultime ore della giornata.

Nonostante il lavoro delle diverse squadre, al momento le ricerche non hanno dato risultati.

Le operazioni riprenderanno sabato mattina. Saranno nuovamente disponibili l’elicottero della Guardia di Finanza e quello dei Vigili del Fuoco. A questi si aggiungerà anche un elicottero privato di Eliossola, il cui intervento è stato richiesto dalla famiglia dello scomparso.

Le ricerche proseguiranno dunque dalla mattinata, con l’obiettivo di verificare ulteriormente le zone già individuate e ampliare le operazioni sul territorio.