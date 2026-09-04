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Cronaca | 04 settembre 2026, 12:22

Evade dagli arresti domiciliari: 57enne arrestato dai Carabinieri a Oggebbio

L’uomo, residente in Ossola, è stato sorpreso fuori dal comune previsto dalla misura cautelare. Dopo un primo arresto e il ripristino dei domiciliari, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia in carcere

Evade dagli arresti domiciliari: 57enne arrestato dai Carabinieri a Oggebbio

Nella mattinata di mercoledì 2 settembre i Carabinieri della Stazione di Verbania hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 57enne residente in Ossola, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile del reato di evasione.  Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle misure restrittive, i militari dell’Arma hanno sorpreso, in Oggebbio (VB), l’uomo mentre si trovava fuori dal comune di residenza prescritto per la misura cautelare e privo di qualsiasi autorizzazione o giustificato motivo.  

Accertata la violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell'interessato. Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il soggetto è stato ricondotto presso il proprio domicilio dove è stato ripristinato il regime degli arresti domiciliari, in attesa delle successive determinazioni. Nella giornata di ieri, infine, lo stesso soggetto è stato nuovamente tratto in arresto su disposizione dall’autorità giudiziaria che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. L’uomo al termine delle formalità è stato associato presso la locale casa circondariale.   

comunicato stampa carabinieri

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