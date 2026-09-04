 / Cronaca

Cronaca | 04 settembre 2026, 07:24

Bloccati sul Pizzo Andolla dopo aver raggiunto la vetta: due escursionisti recuperati nella notte

Il forte vento aveva impedito l'intervento dell'elicottero in serata. Intorno a mezzanotte il recupero da parte di Air Zermatt

Bloccati sul Pizzo Andolla dopo aver raggiunto la vetta: due escursionisti recuperati nella notte

Si è concluso intorno alla mezzanotte l'intervento di soccorso sul Pizzo Andolla, in alta Valle Antrona, dove due escursionisti stranieri erano rimasti bloccati dopo aver raggiunto la vetta molto più tardi rispetto ai tempi previsti.

L'allarme era scattato alle 19.20, quando i due avevano contattato il 112 comunicando di essere appena arrivati in cima. Stremati dalla lunga salita e senza l'attrezzatura necessaria per trascorrere la notte all'aperto, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi.

Le operazioni si sono rivelate subito complesse a causa delle condizioni meteorologiche in quota. Il forte vento aveva infatti reso impossibile un primo recupero in elicottero, costringendo i soccorritori a valutare ulteriori tentativi nel corso della serata.

La situazione si è sbloccata intorno alla mezzanotte, quando Air Zermatt è riuscita a raggiungere i due escursionisti e a recuperarli, mettendo fine a un intervento reso particolarmente delicato dalle condizioni meteo e dall'orario notturno.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore