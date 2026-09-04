Bloccati sul Pizzo Andolla dopo aver raggiunto la vetta: due escursionisti recuperati nella notte

Si è concluso intorno alla mezzanotte l'intervento di soccorso sul Pizzo Andolla, in alta Valle Antrona, dove due escursionisti stranieri erano rimasti bloccati dopo aver raggiunto la vetta molto più tardi rispetto ai tempi previsti.

L'allarme era scattato alle 19.20, quando i due avevano contattato il 112 comunicando di essere appena arrivati in cima. Stremati dalla lunga salita e senza l'attrezzatura necessaria per trascorrere la notte all'aperto, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi.

Le operazioni si sono rivelate subito complesse a causa delle condizioni meteorologiche in quota. Il forte vento aveva infatti reso impossibile un primo recupero in elicottero, costringendo i soccorritori a valutare ulteriori tentativi nel corso della serata.

La situazione si è sbloccata intorno alla mezzanotte, quando Air Zermatt è riuscita a raggiungere i due escursionisti e a recuperarli, mettendo fine a un intervento reso particolarmente delicato dalle condizioni meteo e dall'orario notturno.