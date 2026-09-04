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Cronaca | 04 settembre 2026, 07:19

Padre e figlio dispersi durante una ricerca di funghi ad Arvogno, ritrovati nella notte

I due pavesi sono stati geolocalizzati poco lontano dall’Alpe Cortina e recuperati illesi dal Soccorso Alpino. A dare l’allarme era stata la moglie

Padre e figlio dispersi durante una ricerca di funghi ad Arvogno, ritrovati nella notte

Intervento nella notte per il soccorso alpino, per  due fungiat, padre e figlio di Brescia,  non rientrati in serata dopo un’uscita nella zona dí Arvogno, A lanciare l’allarme la moglie. I soccorritori sono riusciti a geolocalizzarli poco lontano dall’’alpe Cortina e a trarli in salvo, illesi. Presenti anche i vigili del fuoco e il Sagf, oltre ai Carabinieri di Domodossola  per verificare la presenza dell’auto.
 

Marco De Ambrosis

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