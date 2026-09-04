Padre e figlio dispersi durante una ricerca di funghi ad Arvogno, ritrovati nella notte

Intervento nella notte per il soccorso alpino, per due fungiat, padre e figlio di Brescia, non rientrati in serata dopo un’uscita nella zona dí Arvogno, A lanciare l’allarme la moglie. I soccorritori sono riusciti a geolocalizzarli poco lontano dall’’alpe Cortina e a trarli in salvo, illesi. Presenti anche i vigili del fuoco e il Sagf, oltre ai Carabinieri di Domodossola per verificare la presenza dell’auto.

