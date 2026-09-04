Tre giorni di festa con gli Alpini a Trontano

Torna a Trontano la tradizionale festa campestre organizzata dal Gruppo Alpini. L’appuntamento è dal 5 al 7 settembre sotto i castagni dell’area nei pressi della stazione Vigezzina, con tre giornate tra giochi, musica, momenti commemorativi e cucina.

Si comincia sabato 5 settembre alle 14 con la gara di scopa d’assi a coppie in memoria di Gippo, con premi per le prime tre coppie classificate. Alle 19 aprirà il punto ristoro, mentre dalle 21 spazio alla serata danzante con il gruppo Arcobaleno.

Domenica 6 settembre la festa riprenderà alle 10. Alle 10.30 è previsto il torneo di calcetto a cinque dedicato ai bambini, mentre alle 11 sarà celebrata la messa nell’area feste in memoria di tutti gli alpini defunti. Al termine gli Alpini offriranno un rinfresco. La cucina aprirà alle 12, mentre alle 16 sono in programma le finali del torneo di calcetto e le premiazioni. Nuova apertura della cucina alle 19 e, a seguire, ancora musica e ballo con il gruppo Arcobaleno.

La giornata conclusiva sarà lunedì 7 settembre. La cucina sarà in funzione dalle 12.15 e nuovamente dalle 19. Alle 21 inizierà la serata danzante con gli Arcangeli, mentre alle 23 si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.

Ampia anche la proposta gastronomica, con pastasciutta, gnocchi all’ossolana, trippa alpina, arrosto con patatine, tagliata, grigliata, costine, pollo e salamini. Tra le specialità locali non mancheranno il “mutun a la sau”, accompagnato dal caratteristico bagnetto con vino ed erbe, il pane nero e il Credenzin cotto nei forni a legna.

La struttura che ospita la manifestazione è coperta e la festa si svolgerà quindi con qualsiasi condizione meteorologica.