Paglino: i locali che verranno risistemati, dove si trasferiranno Dogana e Guardia di Finanza che oggi sono a Iselle

Procede il progetto di far ritornare a Paglino la Dogana e la Guardia di Finanza, da anni trasferite a Iselle.

Un trasloco, allora, causato dalla inagibilità del fabbricato che dava loro ospitalità, inagibilità causata dall' alluvione del 1978 che aveva pesantemente colpito l’Ossola. Così a Paglino cessarono le attività della Dogana e della Guardia di Finanza e successivamente, nel 1993, ci fu anche l’ abbandono definitivo da parte dei Carabinieri e dela Polizia .

In questi giorni, la giunta di Trasquera ha approvato l'atto di indirizzo ‘’per il recupero e la rifunzionalizzazione del fabbricato in località Paglino a destinazione sede dei controlli di frontiera della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli’’.

Un progetto di cui si era parlato ad inizio anno. E che ora procede come previsto.

‘’Non c’è ancora una quantificazione dell’importo che costerò l’operazione – spiega Geremia Magliocco, sindaco di Trasquera - ma l'intervento nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di recuperare un immobile avente rilevanza storica e architettonica, già utilizzato in passato quale presidio per le attività di controllo doganale e di pubblica sicurezza, restituendogli una funzione pubblica coerente con la sua originaria vocazione e con la posizione strategica del territorio comunale rispetto alla viabilità transfrontaliera’’.

Immobile, che dicevamo, sarà messo a disposizione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per lo svolgimento delle rispettive attività di controllo, verifica e gestione delle operazioni doganali e di frontiera.

‘’Iselle non è funzionale perché gli spazi sono ristretti – aggiunge Magliocco – e quindi recupereremo quel patrimonio edilizio esistente, valorizzando un edificio di interesse storico e ripristinando un presidio istituzionale sul territorio’’.

Un intervento di risanamento e recupero edilizio, con il completo rinnovo delle dotazioni impiantistiche e delle finiture.

Il trasferimento riporterebbe i controllo doganali a Paglino dove erano stati sino al 1978. Operazione in n accordo con Anas e Regione, che dovranno fare la loro parte come concordato negli incontri avvenuti ad inizio 2026. Mettendo in sicurezza il rio che scende vicino all’ex posto di confine e sistemando la viabilità: soprattutto la malandata pensilina che sovrasta la statale 33. Pensilina che è oggi un brutto biglietto da visita per cbhi entra in Italia.