l'azienda ossolana VCO Defibrillatori unico punto di riferimento della provincia nella vendita e assistenza di defibrillatori , si presenta al territorio con una serata dedicata all'innovazione, alla prevenzione e alla solidarietà il 27 novembre ore 18,30 presso Ethò Food & Wine. Un'azienda nata nel VCO e ormai conosciuta in tutta Italia per la vendita, l'assistenza e la manutenzione dei defibrillatori, VCO DEFIBRILLATORI è l’ unico punto di riferimento della provincia che continua a investire nella diffusione della cultura della cardio-protezione e nella promozione di dispositivi salvavita di ultima generazione.

L'incontro coinvolgerà medici, imprenditori, enti e associazioni, con la presentazione delle ultime novità nel settore dei defibrillatori Made in Italy. La serata darà spazio anche alla solidarietà, con la presentazione di una nuova iniziativa degli Amici dell'Oncologiacon la consegna di un contributo economico.

A conclusione dell'evento sarà presentato il nuovo defibrillatore di ultima generazione in esclusiva a VCO DEFIBRILLATORI un ulteriore presidio salvavita per la comunità, con uno stop ai vecchi defibrillatori troppo costosi di manutenzione e assistenza. VCO Defibrillatori: un'azienda del territorio che guarda all'Italia, mettendo al centro la sicurezza delle persone, la prevenzione e la solidarietà.

Perché salvare una vita è il progetto più importante.

EVENTO SU INVITO PERSONALE