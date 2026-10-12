Juve Domo, il settore giovanile si presenta al Curotti: "Vogliamo tornare un punto di riferimento per la provincia" FOTO

Una giornata di festa allo stadio Curotti di Domodossola per la presentazione del settore giovanile della Juve Domo. Domenica 11 ottobre, in occasione della partita di Promozione tra la formazione granata e il Feriolo, terminata 2-2, i giovani calciatori della società sono stati protagonisti di un appuntamento che ha coinvolto ragazzi, famiglie e tifosi.

A tracciare un bilancio della giornata è Andrea Soncin, responsabile del settore giovanile, soddisfatto della partecipazione e dell'atmosfera che si è creata sugli spalti.

"La presentazione è andata benissimo. Vedere una cornice di pubblico di quel tipo in una partita di Promozione è sempre una cosa bellissima, con i ragazzi che facevano i cori con gli ultras e i bambini impegnati come raccattapalle. È stata una giornata incredibile, peccato soltanto per il risultato: sarebbe stato ancora più bello con una vittoria della prima squadra".

Al di là della presentazione, l'attenzione è già rivolta alla stagione sportiva e al percorso di crescita dei giovani calciatori. Tra gli obiettivi principali della società c'è quello di continuare a creare opportunità per i ragazzi del vivaio, favorendo il loro inserimento nella formazione maggiore.

"Come ogni anno sarebbe bello riuscire a portare qualche ragazzo del settore giovanile in prima squadra, farlo esordire e valorizzarlo. È una cosa che negli ultimi anni sta accadendo con sempre più continuità", spiega Soncin.

Un lavoro che non riguarda soltanto i risultati sul campo, ma anche l'organizzazione e la crescita dell'intero settore giovanile. La società granata punta infatti a consolidare il proprio progetto sportivo, intervenendo sugli aspetti che necessitano di miglioramenti.

"Per la società il settore giovanile è una parte fondamentale. Stiamo cercando piano piano di migliorare alcuni aspetti in cui c'erano delle criticità e di strutturarci in maniera adeguata, per far sì che la Juve Domo possa tornare nel giro di qualche anno un punto di riferimento per la provincia, sia a livello giovanile che di prima squadra".