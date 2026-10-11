Prima Categoria, Cannobiese a punteggio pieno. Cade il Piedimulera

Quinta giornata di Prima Categoria con la Cannobiese che prosegue la sua marcia a punteggio pieno. La formazione dell'Alto Verbano supera 4-1 la Varzese e conquista la quinta vittoria consecutiva, consolidando il primato con 15 punti. Secondo successo consecutivo per l'Omegna, che batte 1-0 la Pro Roasio e sale a quota 7 punti, al settimo posto. Sconfitta casalinga per il Piedimulera, superato 2-0 dal Sizzano. Gli ossolani restano fermi a 4 punti, mentre i novaresi salgono a quota 10, al terzo posto.

Pesante sconfitta per il Gravellona San Pietro, battuto 5-1 sul campo della Castellettese, che raggiunge 7 punti. Ancora un ko per la Virtus Villadossola, superata 1-0 in casa dal Romagnano e ultima con un punto. Tra le novaresi, importante vittoria anche per il Momo, che batte 3-0 la Varalpombiese e sale a quota 6 punti, al nono posto.

In classifica la Cannobiese guida con 15 punti, davanti alla Quaronese a 11 e al Sizzano a 10. Omegna e Castellettese sono a 7, Momo a 6, Piedimulera e Gravellona San Pietro a 4, mentre la Virtus Villadossola resta a quota 1.