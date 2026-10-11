Promozione, Juventus Domo raggiunta dal Feriolo FOTO

Sesta giornata di Promozione con risultati alterni per le formazioni del Verbano Cusio Ossola e del Novarese. Finisce 2-2 il derby tra Juventus Domo e Feriolo. Gli ossolani salgono a 5 punti, mentre il Feriolo raggiunge quota 13 e mantiene il secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Olimpia Sant’Agabio. Pesante sconfitta per il Dormelletto Comignago, battuto 6-1 sul campo dell’Olimpia Sant’Agabio. Il Dormelletto resta fermo a 10 punti, al settimo posto.

Pareggio senza reti per l’Oleggio, che chiude 0-0 sul campo dell’Union Novara. Gli arancioni salgono a 10 punti, mentre l’Union raggiunge quota 5. Un punto anche per il Bulè Bellinzago, che pareggia 1-1 in trasferta contro i Lupetti Bianchi Trino e sale a quota 8. Stesso risultato per l’Ornavassese, che ferma sull’1-1 la Pro Palazzolo e raggiunge 4 punti. Sconfitta casalinga invece per l’Arona, superato 3-1 dal Ce.Ver.Sa.Ma Biella e fermo a quota 7.

In classifica, tra le squadre del territorio, Feriolo secondo con 13 punti, Oleggio e Dormelletto a 10, Bulè Bellinzago a 8, Arona a 7, Juventus Domo e Union Novara a 5 e Ornavassese a 4.