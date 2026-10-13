Poste Italiane, aperte le selezioni per consulenti finanziari nel Vco

Poste Italiane ricerca nel Verbano Cusio Ossola laureati o laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno di uno degli 85 uffici postali della provincia e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti. I consulenti finanziari rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze.

C’è tempo fino al 25 ottobre per inviare la propria candidatura dal sito https://www.posteitaliane.it. Si richiedono interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti, buone capacità relazionali, di comunicazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Costituiscono requisiti preferenziali: possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento; conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva Idd).