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Provincia | 13 ottobre 2026, 08:27

Poste Italiane, aperte le selezioni per consulenti finanziari nel Vco

C'è tempo fino al 25 ottobre per inviare la propria candidatura

Poste Italiane, aperte le selezioni per consulenti finanziari nel Vco

Poste Italiane ricerca nel Verbano Cusio Ossola laureati o laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno di uno degli 85 uffici postali della provincia e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti. I consulenti finanziari rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze.

C’è tempo fino al 25 ottobre per inviare la propria candidatura dal sito https://www.posteitaliane.it. Si richiedono interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti, buone capacità relazionali, di comunicazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Costituiscono requisiti preferenziali: possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento; conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva Idd).

Comunicato Stampa - l.b.

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