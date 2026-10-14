Il prefetto Matilde Pirrera in visita al comando provinciale dei carabinieri

Visita istituzionale, questa mattina, per il Prefetto del Verbano Cusio Ossola, dottoressa Matilde Pirrera, che si è recata presso la sede del comando provinciale dei carabinieri di Verbania. A fare gli onori di casa è stato il comandante provinciale, colonnello Loris Baldassarre, affiancato dai comandanti delle compagnie di Verbania e Domodossola e da quelli delle 15 stazioni carabinieri della provincia, dai responsabili dei vari nuclei e dei reparti speciali dell’arma presenti nel territorio del Vco.

Il Prefetto, dopo aver rivolto un caloroso saluto ai militari, ha evidenziato l’importanza di garantire un supporto reale alle comunità affidate, operando in stretta sinergia e collaborazione con tutti gli attori istituzionali, al fine di offrire risposte concrete alle crescenti istanze di sicurezza e legalità del territorio. Nella circostanza, il Prefetto ha voluto esprimere un sentito e profondo ringraziamento all’arma per il costante impegno speso ogni giorno a tutela delle comunità. In particolare, la dottoressa Pirrera ha elogiato la preziosa capillarità delle stazioni dei carabinieri nella provincia, sottolineando come queste strutture rappresentino un porto sicuro e un riferimento imprescindibile per la popolazione nei momenti di maggiore bisogno.

La visita si è conclusa con una riflessione sull’importanza del lavoro di squadra tra le istituzioni. Il Prefetto ha infatti ribadito come i solidi ed eccellenti rapporti di collaborazione tra l’ufficio territoriale del governo e le forze dell’ordine, costituisca l’elemento cardine e imprescindibile per assicurare la legalità e mantenere elevati gli standard di sicurezza nella provincia.