Con Nova Coop "Dona la spesa" in sette punti vendita del Vco

Sabato 17 ottobre torna nei negozi Nova Coop “Dona la Spesa”, la giornata di raccolta alimentare organizzata dalla cooperativa in collaborazione con le associazioni e le realtà non profit locali. L’iniziativa coinvolgerà 63 punti vendita in Piemonte e alta Lombardia, dove soci e clienti potranno contribuire con una donazione di prodotti destinati alle persone e alle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica.

Nella provincia del Verbano Cusio Ossola le raccolte si svolgeranno a Crevoladossola (presso l’ipermercato) con i volontari della Croce Rossa di Domodossola; a Domodossola, in due punti vendita, in piazza Matteotti con i volontari del Circolo Operaio del Vco e in via Cassino con i volontari della Caritas di Domodossola; a Gravellona Toce (presso l’ipermercato) con i volontari della Caritas di Gravellona Toce, della Croce Verde, del Ciss Cusio e dell’assessorato ai servizi sociali del comune di Gravellona Toce; a Omegna con i volontari dell’associazione Conferenza San Vincenzo De Paoli di Omegna e di Casa Mantegazza-Caritas U.P.M. 14; a Verbania (Intra) con i volontari dell’Emporio dei Legami; a Villadossola con i volontari della Caritas di Villadossola.

La raccolta di ottobre si inserisce nel programma con cui Nova Coop sostiene le organizzazioni impegnate quotidianamente nel contrasto alla povertà e nella distribuzione di aiuti a chi ne ha bisogno. Accanto alle giornate straordinarie, l’impegno prosegue durante tutto l’anno attraverso i cestoni per la raccolta presenti all’ingresso di numerosi supermercati e ipermercati, che consentono ai Soci e ai clienti di donare liberamente prodotti destinati alle attività delle associazioni, e tramite il progetto “Buon Fine” di Nova Coop, che recupera in modo sistematico prodotti alimentari e non alimentari ritirati dai banchi e dagli scaffali ancora perfettamente integri dal punto di vista igienico e nutrizionale, ma che non possono più essere venduti nei circuiti commerciali tradizionali. Soltanto attraverso quest’ultima attività, nel 2025, Nova Coop ha donato a enti no profit beni per un valore commerciale equivalente di oltre 11 milioni di euro, pari a 1 milione e novecentomila pasti offerti gratuitamente.

I risultati dell’edizione di Dona la Spesa dello scorso anno testimoniano la partecipazione dei territori: la raccolta alimentare di ottobre 2025 aveva coinvolto 55 associazioni e circa 550 volontari, permettendo di raccogliere 52 tonnellate di prodotti, per un valore economico equivalente di circa 156 mila euro. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra Cooperativa, volontariato locale e cittadini, uniti dalla volontà di offrire un sostegno concreto alle comunità in cui operano.

Durante la giornata del 17 ottobre sarà possibile consegnare i prodotti ai volontari presenti nei punti vendita aderenti. Tra i beni più utili rientrano gli alimenti a lunga conservazione, come pasta, riso, olio, pomodori pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali e merendine. Potranno essere donati anche alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene personale e articoli per la pulizia della casa.

La disponibilità di questi beni è particolarmente importante per le associazioni che distribuiscono aiuti alimentari. I prodotti a lunga conservazione, in particolare, consentono di comporre scorte e rispondere con maggiore continuità alle necessità quotidiane, in un contesto in cui le organizzazioni del terzo settore devono far fronte a richieste di sostegno sempre più impegnative.

Carlo Ghisoni, direttore politiche sociali di Nova Coop, dichiara: “Con “Dona la Spesa” rinnoviamo un appuntamento importante per sostenere le associazioni del territorio, contribuendo a rifornirle di prodotti alimentari a lunga conservazione, come pasta, riso, olio e legumi, indispensabili per preparare pacchi alimentari e rispondere alle necessità delle persone assistite. Si tratta di beni fondamentali, che non sempre sono facili da reperire in quantità adeguate e che consentono alle organizzazioni di programmare con maggiore continuità il proprio sostegno. La raccolta è anche un’occasione per coinvolgere direttamente Soci, clienti e volontari in un gesto di solidarietà concreto e condiviso, rafforzando la collaborazione tra Nova Coop e le realtà non profit che ogni giorno operano nelle nostre comunità”.