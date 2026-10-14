Valle Vigezzo, senso unico alternato sulla statale 337 fino al 17 ottobre

Modifiche alla viabilità lungo la strada statale 337 della Valle Vigezzo, nel territorio comunale di Re, per consentire il completamento di alcuni interventi di manutenzione. Anas ha disposto l'istituzione di un senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 26 e il chilometro 26,400.

Il provvedimento riguarda entrambe le direzioni di marcia, verso la Svizzera e verso l'Italia, e prevede la regolazione del traffico mediante impianto semaforico o movieri.

Le limitazioni saranno in vigore fino a sabato 17 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 6 del giorno successivo. Sono esclusi i giorni festivi.