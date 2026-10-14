Domodossola, in funzione il nuovo impianto semaforico di via Trabucchi

Sarà attivo da domani, giovedì 15 ottobre, il nuovo impianto semaforico installato nella zona della stazione di Domodossola, in corrispondenza del sottopasso di via Trabucchi, all’intersezione con via Bonomelli e via Mizzoccola.

L’impianto è configurato come un attraversamento pedonale a chiamata. Nelle condizioni ordinarie, quindi, viene data priorità alla circolazione veicolare. Quando invece i pedoni devono attraversare, possono azionare il pulsante di chiamata integrato nelle lanterne pedonali: il sistema attiva temporaneamente la fase semaforica necessaria per arrestare i veicoli provenienti da via Trabucchi e via Bonomelli sulla corsia di uscita dalla città, lasciando percorribile la corsia di entrata, e consentire il passaggio pedonale in condizioni di sicurezza. Il semaforo rimane attivo 24 ore su 24, garantendo quindi una regolazione permanente della circolazione nell’area interessata.

“Una soluzione progettata per conciliare due esigenze - spiega il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi - garantire sicurezza ai pedoni e, allo stesso tempo, ridurre al minimo indispensabile i rallentamenti della circolazione. Il sistema interviene solo quando viene effettivamente richiesto da chi deve attraversare, fermando temporaneamente i veicoli di una sola corsia e restituendo poi la normale funzionalità alla viabilità”.