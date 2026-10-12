Al via i lavori per il parcheggio di via Cadorna FOTO

Hanno preso il via oggi, lunedì 12 ottobre, i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Cadorna a Domodossola. L'intervento, dal valore complessivo di circa 454mila euro, punta a risolvere i problemi di infiltrazioni che interessano la struttura e a migliorare le condizioni dell'area di sosta.
Il progetto prevede la rimozione dell'attuale manto bituminoso, il rifacimento delle guaine impermeabilizzanti e dei grigliati di aerazione delle autorimesse sottostanti. Successivamente si procederà con il ripristino della pavimentazione e della segnaletica.
Tra gli interventi programmati figura anche l'installazione di sistemi per il controllo degli accessi, nell'ambito della riorganizzazione degli spazi destinati alla sosta nel centro cittadino.
L'avvio dei lavori comporta la chiusura del parcheggio di via Cadorna, con la conseguente necessità per gli automobilisti di utilizzare altre aree di sosta disponibili in città. La chiusura arriva a pochi giorni dall'apertura del nuovo parcheggio nell'area dell'ex Macello, in via De Gasperi, entrato in funzione sabato 10 ottobre.