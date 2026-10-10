Domani la 50ª Marcia degli Scarponcini: mezzo secolo di tradizione

Taglia il traguardo delle cinquanta edizioni la Marcia degli Scarponcini, tradizionale appuntamento dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie, in programma domani, domenica 11 ottobre, a Domodossola.

La manifestazione non competitiva, organizzata dalla sezione Ana di Domodossola, prenderà il via dall’Oratorio Sacro Cuore. Il ritrovo è fissato alle 14.00, mentre alle 14.30 partirà la marcia lungo le vie della città. Alle 15.00 sono previste le premiazioni, seguite da una castagnata aperta a tutti i partecipanti. Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente domani, a partire dalle 14.00, all’Oratorio Sacro Cuore. La quota di partecipazione è di 5 euro.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare per il raggiungimento dei cinquant’anni di storia. Per celebrare questo importante anniversario, oggi e domani sarà allestito uno stand dedicato alla Marcia degli Scarponcini, dove sarà possibile ripercorrere attraverso i ricordi il mezzo secolo della manifestazione. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Oratorio Sacro Cuore e con il patrocinio del Comune di Domodossola. Ad accompagnare la giornata sarà anche la Fanfara Alpina Ossolana, mentre durante la manifestazione sarà presente la Croce Rossa Italiana.