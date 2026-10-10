 / Domodossola

Domodossola | 10 ottobre 2026, 15:10

Domani la 50ª Marcia degli Scarponcini: mezzo secolo di tradizione

Appuntamento domenica 11 ottobre all’Oratorio Sacro Cuore per la manifestazione dedicata ai più giovani. Oggi e domani uno stand ripercorrerà la storia dell’iniziativa

Domani la 50ª Marcia degli Scarponcini: mezzo secolo di tradizione

Taglia il traguardo delle cinquanta edizioni la Marcia degli Scarponcini, tradizionale appuntamento dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie, in programma domani, domenica 11 ottobre, a Domodossola.

La manifestazione non competitiva, organizzata dalla sezione Ana di Domodossola, prenderà il via dall’Oratorio Sacro Cuore. Il ritrovo è fissato alle 14.00, mentre alle 14.30 partirà la marcia lungo le vie della città. Alle 15.00 sono previste le premiazioni, seguite da una castagnata aperta a tutti i partecipanti. Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente domani, a partire dalle 14.00, all’Oratorio Sacro Cuore. La quota di partecipazione è di 5 euro.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare per il raggiungimento dei cinquant’anni di storia. Per celebrare questo importante anniversario, oggi e domani sarà allestito uno stand dedicato alla Marcia degli Scarponcini, dove sarà possibile ripercorrere attraverso i ricordi il mezzo secolo della manifestazione. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Oratorio Sacro Cuore e con il patrocinio del Comune di Domodossola. Ad accompagnare la giornata sarà anche la Fanfara Alpina Ossolana, mentre durante la manifestazione sarà presente la Croce Rossa Italiana.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore