Crodo, caccia al falso carabiniere fuggito con soldi e gioielli di un'anziana

Si è spacciato per un carabiniere, facendo credere a un'anziana che la figlia fosse in pericolo e che fosse necessario versare una cauzione per evitarle conseguenze penali. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 13 novembre, a Cravegna, frazione di Crodo, dove un giovane è riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti preziosi. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine per risalire all'identità del responsabile.

A ricostruire la vicenda è un familiare della vittima. Secondo il suo racconto, intorno a mezzogiorno un giovane avrebbe telefonato all'anziana, presentandosi come un carabiniere e sostenendo che la figlia fosse in pericolo per una vicenda legata al presunto furto di un'automobile. Avrebbe quindi chiesto del denaro per pagare una cauzione, prospettando conseguenze penali in caso contrario. "Era spaventatissima - spiega un familiare della vittima- . E' andata alla porta e gli ha dato soldi e cose di valore". Secondo quanto riferito, alla donna sarebbe stata anche fatta ascoltare una finta telefonata con una voce femminile in lacrime, presentata come quella della figlia.

Poco dopo, intorno alle 12.20, l'anziana si è resa conto di essere stata raggirata e ha avvisato i parenti che si trovavano al lavoro nelle vicinanze. Questi sono immediatamente accorsi e hanno allertato i carabinieri. "Si è accorta subito'' prosegue la testimonianza, sottolineando come la paura abbia avuto un ruolo determinante: "Non si sa mai se uno ti fa del male o no". La donna fortunatamente sta bene, ma resta l'amarezza per la perdita di oggetti dal forte valore affettivo, frutto dei "sacrifici di una vita".

Secondo le informazioni diffuse nelle ore successive all'accaduto, il presunto responsabile sarebbe un giovane di circa 24 anni, con capelli neri, che viaggiava a bordo di un'automobile bianca con targa ticinese. Si tratta di una descrizione fornita dai parenti della vittima, che hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia notato qualcosa di sospetto o sia in possesso di informazioni utili le segnali alle forze dell'ordine.