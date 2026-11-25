Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del Natale in Ossola: dal 5 dicembre al 10 gennaio a Crodo la dodicesima edizione di “Presepi sull’acqua”, organizzato dal comune in collaborazione con l’ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola.

Crodo e le sue frazioni di montagna tornano dunque ad ospitare un percorso di grande suggestione, sempre fruibile, di giorno e di sera, quando le luci dei presepi rendono ancor più carico di meraviglia l'itinerario lungo strade, sentieri e mulattiere che portano dai 500 metri di Crodo ai 1200 metri d'altitudine dell'Alpe Foppiano. Durante tutto il periodo non mancheranno inoltre le visite guidate alle installazioni sull'acqua, con o senza navetta, e alla centrale idroelettrica di Verampio, mentre il Foro Boario si trasformerà in un rifugio per una sosta al caldo, con bar e servizi igienici, anche per chi desidera consumare il proprio pranzo al sacco al coperto (aperture nei fine settimana).

Come ormai da tradizione, la manifestazione è resa possibile grazie alla creatività dei curatori deli allestimenti, centinaia di donne e uomini (ma anche bambini) che lavorano con passione per la realizzazione delle natività che trasformano fontane, rii e antichi lavatoi in pietra in vere e proprie opere d’arte. Saranno settantuno le natività che avranno come denominatore comune l'acqua, oltre a un “Presepe fuor d'acqua”. Ruscelli, abbeveratoi e fontane di comunità diventano così cornice naturale in grado di valorizzare e rendere inimitabili i presepi di Crodo e delle sue piccole frazioni. Questo mix di caratteristiche uniche, frutto di un intenso lavoro di squadra, ha permesso a Presepi sull'acqua di consolidarsi negli anni in evento in grado di richiamare decine di migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo d'Italia, e non solo.

Ad arricchire Presepi sull'acqua anche “Natale, con gusto”: sabato 19 e domenica 20 dicembre quattro ambientazioni con nove “punti gusto” dedicati alla gastronomia locale di qualità permetteranno, seguendo il filo rosso natalizio che le natività creano tra capoluogo e frazioni della valle ossolana, di scoprire angoli suggestivi e delizie a km0. Otto “punti gusto” e un “punto gusto frizzante” (curato da Fonti di Crodo) distribuiti in quattro tappe interpreteranno il “gusto” del titolo grazie alla cucina d'autore dei ristoratori di Crodo e frazioni e alle loro golose creazioni di strada. A loro si aggiungeranno oltre settanta espositori accuratamente selezionati tra produttori agroalimentari e artigiani.