L'autunno in Ossola protagonista sui canali social internazionali di Meta, il colosso tecnologico proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp. Martedì 24 novembre i profili Instagram ufficiali di Meta AI e Meta Glasses, seguiti rispettivamente da 5,2 milioni e 485 mila follower, hanno pubblicato un carosello dal titolo "Postcards from Italy in fall", ambientato in Ossola.

La pubblicazione, composta da undici contenuti tra immagini e filmati, racconta un viaggio attraverso il territorio ossolano, alternando scorci cittadini, paesaggi montani, scene di vita quotidiana e tradizioni locali. Tra le prime immagini compare una veduta panoramica di Domodossola, accompagnata da una domanda in inglese rivolta all'intelligenza artificiale: "Dove dovrei andare per ammirare i più bei colori autunnali nei dintorni di Domodossola, in Italia?"

Il viaggio prosegue attraverso Baceno, i prati e i pascoli della valle Antigorio, i paesaggi della valle Formazza, dove i colori dell'autunno lasciano spazio alle montagne innevate, e la Cascata del Toce. A Domodossola sono dedicate anche le immagini del tradizionale mercato e del Sacro Monte Calvario.

Le riprese, realizzate in prima persona attraverso gli occhiali di Meta, mostrano alcune interazioni con l'intelligenza artificiale. Le domande riguardano il riconoscimento degli alberi, la fauna locale, gli appuntamenti del territorio e altre curiosità incontrate durante il percorso. Il contenuto ha raccolto decine di migliaia di mi piace, offrendo all'Ossola un'occasione di visibilità internazionale attraverso due canali social seguiti da milioni di persone in tutto il mondo.