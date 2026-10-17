Vigili del Fuoco del VCO, tre nuovi Direttori delle Operazioni di Spegnimento per rafforzare il contrasto agli incendi boschivi

Si rafforza il dispositivo di risposta operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola nella lotta agli incendi boschivi. Con il completamento del percorso di qualificazione specialistica, entrano in servizio tre nuovi DOS, i Direttori delle Operazioni di Spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento e la gestione degli interventi in caso di incendi boschivi.
Sotto la guida del comandante, ing. Onofrio Lorusso, il Comando prosegue così nel percorso di potenziamento delle proprie risorse e competenze nel settore antincendio boschivo (AIB), con l'obiettivo di garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio.
Un rafforzamento che assume particolare rilevanza anche alla luce della recente campagna estiva antincendio boschivo, durante la quale il dispositivo di soccorso provinciale è stato impegnato in maniera significativa.
In un territorio caratterizzato da un'estesa area montana e da condizioni operative spesso complesse, poter contare su personale altamente qualificato rappresenta un elemento essenziale per assicurare interventi tempestivi, coordinati ed efficaci.
L'ingresso dei tre nuovi DOS costituisce quindi un ulteriore passo avanti nel consolidamento delle capacità di intervento dei Vigili del Fuoco del VCO, a tutela del patrimonio boschivo, dell'ambiente e della sicurezza della popolazione.