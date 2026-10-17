Piedimulera e Villa in terra novarese alla ricerca di punti e fiducia

Grignasco – Piedimulera; Valduggia- Quaronese; Gravellona San Pietro- Varalpombiese; Omegna Calcio-Momo; Pro Roasio-Cannobiese; Romagnano-Castellettese; Sizzano-Virtus Villadossola; Varzese-Serravallese.

Il programma della sesta di Prima Categoria è questo.

Cannobiese (15 punti) che se la vede con la Pro Roasio (6). E’ ipoteticamente sulla sua della sesta vittoria se il calcio non fosse materia imprevedibile anche se ad oggi la Pro Roasio ha maturato una sola vittoria.

Occhi su Omegna-Momo, squadre in ripresa e separate solo da un punti. Reduci entrambe da una vittoria salutare.

Trasferta da brividi per la Virtus Villa che la classifica relega sul fondo. Nove punti separano i novaresi (10) dal Villa (1) e solo un colpo di reni può risvegliare gli ossolani in un monento difficile.

La Varzese ospita la Serravallese che naviga sul fondo. Gli ossolani hanno raccolto sinora 5 punti nelle tre partite interne a conferma che al comunale è difficile giocare per chiunque.

Altra delusa è il Piedimulera, che affronterà il Grignasco nell'anticipo di questa sera. La squadra di Sottini sta faticando più del previsto e i 4 punti fatti sinora lo confermano.

La Varalpombiese caduta in quel di Momo testa la condizioni del Gravellona, che dopo il successo in casa sul Villa ha perso, male, a Castelletto.

Castellettese in casa del Romagnano; hanno un ruolino di marcia quasi simile, anche se il Romagnano è squadra senza vie di mezzo avendo sinora raccolto 3 vittorie e 2 sconfitte.

Poi si gioca, questa sera in anticipo, Valduggia-Quaronese.