Profondo rosso per Virtus Villa e Piedimulera

"Alla via così". E’ il tradizionale ordine marinaresco impartito dal comandante o dal timoniere per mantenere la rotta della nave. E’ anche il comando che sembra riecheggiare sulla plancia della Cannobiese che solca il mare di Prima Categoria con la testa alta. Cinque vittorie su 5, 18 gol fatti, 5 subiti. Nessuno meglio per ora.

Domenica ha dovuto piegarsi anche la Varzese, che ha incassato 4 reti (4-1 il finale), rovinando un po’ il tabellino dei gol incassati: solo 5 sino a due giorni fa. Ossolani che hanno tenuto la gara sin che han potuto....

Il successo è solo la conferma che la squadra di Guntri resta la favorita, pur se siamo solo ad inizio campionato e il torneo è lungo.

Delle altre squadre del Vco ben poco da dire. Eccezion fatta per l’Omegna che col ‘corto muso’ regola la Pro Roasio (1-0) e sigla il terzo risultato utile consecutivo in una annata cominciata così così e poi rimessa in sesto.

Dicevamo che il resto è buio profondo. Quello della Virtus Villa, data tra la protagoniste e oggi in profondo rosso sul fondo con un punto dopo 5 gare. Brutta partenza (domenica anche il Romagnano è passato al Poscio per 1 a 0) come da anni non si vedeva e l’orizzonte è poco sereno. Per i sesiani è la terza vittoria: ora respirano aria di play off.

Affonda anche il Gravellona, che sembrava aver ritrovato la verve giusta. Il 5 a 1 subito a Castelletto è segno che i problemi restano.

Nebbia anche per il Piedimulera superato in casa dal Sizzano per 2 a 0. I gialloblu ( che sciupano un rigore) incassano il terzo ko a conferma che l’annata è partita male per una societ abituata ad essere protagonista in positivo.

E veniamo alle novaresi. Spicca il 3 a 0 del Momo sulla Varalpombiese. Prima sconfitta per i rossoneri e prima vittoria per i biancorossi. Momo che risale la classifica, Varalpombiese che resta staccata di cinque punti dalla capolista.

Capitola (3-0) il Grignasco a casa della Quaronese che tiene il passo in zona alt , mentre sciola ancora la Serravallese contro un risvegliato Valduggia (3-0).

Classifica:

Cannobiese 15; Quaronese 11; Sizzano, Varalpombiese 10; Romagnano 9; Omegna, Castellettese, Grignasco 7; Momo, Varzese, Pro Rosaio 6; Gravellona, Piedimulera, Valduggia 4; Serravallese 3, Virtus Villa 1.